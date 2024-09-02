Байден планирует вскоре передать Израилю и ХАМАС финальный вариант соглашения о перемирии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует направить Израилю и движению ХАМАС окончательный вариант соглашения о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

"В воскресенье советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил семьям американских заложников, что Байден рассматривает возможность представить позднее на этой неделе Израилю и ХАМАС финальное предложение об освобождении заложников и перемирии в Газе, заявили два источника, имеющие непосредственную информацию об этом", - информирует портал.

Собеседники уточнили, что недавнее обнаружение в секторе Газа тел шести убитых заложников убедило советников Байдена в необходимости как можно скорее добиться сделки. В понедельник Байден собирается встретиться со своей командой по нацбезопасности с целью обозначить меры, которые нужны для достижения соглашения. В совещании примет участие вице-президент США Камала Харрис.

Кроме Салливана накануне общение по видеосвязи с родственниками американских заложников, которых держат в Газе, вел и советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк. По информации источников, Салливан и Макгурк тогда заявили, что не знают, удастся ли заключить сделку, но шанс на нее есть. Представители Белого дома уточняли, что соглашение могут одобрить через две недели. Салливан и Макгурк добавили, что если США предоставят Израилю и ХАМАС финальный вариант проекта, то дадут сторонам еще одну неделю на ответ.

При этом Салливан и Макгурк заверяли, что на переговорах на прошлой неделе в Каире и Дохе удалось добиться успехов в согласовании списков заложников и палестинских заключенных, которых могут обменять в первую фазу реализации сделки. Они добавили, что в обновленный вариант проекта, который может передать Байден, включат предложения США по Филадельфийскому коридору, потенциально приемлемые для Египта и ХАМАС.

Филадельфийский коридор - граница между сектором Газа и Египтом. Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить соглашение с ХАМАС по освобождению заложников после того, как тела шестерых из них, в том числе россиянина Александра Лобанова, были обнаружены в секторе Газа.

The Times of Israel отмечает, что нынешние протесты могут быть крупнейшими с начала боевых действий в Газе 7 октября 2023 года.