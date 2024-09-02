Министр нацбезопасности Израиля заявил, что постарается не допустить перемирия с ХАМАС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир в понедельник заявил, что будет использовать свои полномочия с целью не допустить заключения сделки с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает CNN.

"У нас есть власть в правительстве. Могу вам сказать, что мы применим ее так, чтобы не было безрассудной сделки и чтобы не было переговоров", - заявил Бен Гвир членам организации "Гвура", которая представляет семьи израильских военных, погибших в ходе боев в Газе.

"Мы будем выполнять свою работу так, чтобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не отступал. (...) Есть один способ вести разговор с ХАМАС и это – только между оружейными прицелами", - подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить сделку с ХАМАС о возвращении заложников после того, как в Газе обнаружили тела шестерых заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова.

The Times of Israel отмечает, что нынешние протесты могут быть крупнейшими с начала боевых действий в Газе 7 октября 2023 года.