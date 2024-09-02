Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Министр нацбезопасности Израиля заявил, что постарается не допустить перемирия с ХАМАС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир в понедельник заявил, что будет использовать свои полномочия с целью не допустить заключения сделки с движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает CNN.

"У нас есть власть в правительстве. Могу вам сказать, что мы применим ее так, чтобы не было безрассудной сделки и чтобы не было переговоров", - заявил Бен Гвир членам организации "Гвура", которая представляет семьи израильских военных, погибших в ходе боев в Газе.

"Мы будем выполнять свою работу так, чтобы премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не отступал. (...) Есть один способ вести разговор с ХАМАС и это – только между оружейными прицелами", - подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что десятки тысяч людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима с требованием заключить сделку с ХАМАС о возвращении заложников после того, как в Газе обнаружили тела шестерых заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова.

The Times of Israel отмечает, что нынешние протесты могут быть крупнейшими с начала боевых действий в Газе 7 октября 2023 года.

Израиль сектор Газа ХАМАС Итамар Бен Гвир
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

В октябре в Казахстане проведут референдум по вопросу строительства АЭС

Первоклассники Эстонии впервые будут заниматься только на эстонском языке

Первоклассники Эстонии впервые будут заниматься только на эстонском языке

Нефть Brent подешевела до $76,3 за баррель

Авиация Польши и НАТО поднята в воздух из-за ситуации на Украине

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });