Азербайджан начал поставки газа в Хорватию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) с 1 сентября начала поставки газа в Хорватию, говорится сообщении ГНКАР.

"Поставки азербайджанского газа в Хорватию в преддверии зимнего сезона стали результатом успешного сотрудничества правительств Азербайджана и Хорватии. Поставки осуществляются посредством компании PPD и MET Group", - говорится в сообщении.

При этом компания не уточняет объемы азербайджанского газа, поставляемого в Хорватию.

"Это событие является важным шагом на пути расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, служит укреплению энергетической безопасности континента, демонстрируя приверженность SOCAR диверсификации источников энергии для внутренних рынков Европы", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией и Словенией, Хорватия стала десятой страной, получающей азербайджанский газ.

В 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 млрд кубометров газа (рост к 2022 году на 5,3%), поставки в Европу составили 11,8 млрд кубометров (рост на 3,5%).

В 2024 году экспорт газа из Азербайджана прогнозируется на уровне 25 млрд кубометров, из них 13 млрд кубометров - в Европу.