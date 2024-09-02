Румынское правительство одобрило законопроект о предоставлении Киеву ЗРК Patriot

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Румынии проголосовало за законопроект, который позволит поставить Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в случае утверждения закона парламентом, сообщают западные СМИ со ссылкой на представителя кабмина Михая Константина.

"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет принять решение, которое позволит пожертвовать ЗРК", - приводят СМИ слова Константина.

Законопроект также предусматривает, что Румыния направит США письма c предложением обеспечить Бухаресту замену поставленному Киеву ЗРК Patriot.

СМИ напоминают, что в июне Бухарест пообещал поставить Украине один из двух стоящих у него на вооружении ЗРК Patriot при условии, что союзники затем заменят его на аналогичную систему ПВО.

Страны-союзники по НАТО ранее пообещали предоставить Украине в общей сложности пять таких ЗРК и прочие средства ПВО.

В 2017 году Румыния заключила сделку на $4 млрд на приобретение ЗРК Patriot, произведенных американской корпорацией Raytheon Technologies. Первую партию Бухарест получил в 2020 году. По состоянию на сегодняшний день всего у Румынии четыре таких системы, две из них действуют.