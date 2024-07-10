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США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

На укрепление систем ПВО Украины будет выделено более $1 млрд

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО
Военный полигон 21-й ракетной группы ПВО, где украинские военнослужащие проходят обучение по освоению ЗРК Patriot
Фото: Dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - США и их союзники намерены предоставить Украине дополнительные возможности противовоздушной обороны, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, президента Румынии Клауса Йоханниса.

"Сегодня мы объявляем, что коллективно предоставляем Украине дополнительные стратегические системы противовоздушной обороны, включая дополнительные батареи Patriot, предоставленные Соединенными Штатами, Германией и Румынией; компоненты Patriot, предоставленные Нидерландами и другими партнерами для обеспечения работы дополнительной батареи Patriot; и дополнительную SAMP-T систему, подаренную Италией", - говорится в заявлении, которое публикует Белый дом.

Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAM, HAWKs, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

"Эти системы еще больше расширят и укрепят систему противовоздушной обороны Украины", - отмечается в заявлении.

США также намерены предоставить Украине сотни дополнительных зенитно-ракетных комплексов-перехватчиков в течение следующего года.

"По мере того, как мы укрепляем противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более чем 50 стран, которая продолжает оказывать Украине помощь, а также инициативе "Немедленные действия по противовоздушной обороне", партнеры по которой обязались выделить более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что НАТО совместно с Киевом ведет работу по созданию совместимой с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 10 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Белый дом Джо Байден США Украина
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