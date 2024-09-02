ФРГ вновь продлила внешнее управление активами "Роснефти", теперь до 10 марта

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Германия в четвертый раз продлевает доверительное управление над местными дочерними компаниями "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH.

Как передает Bloomberg со ссылкой на сообщение правительства страны, срок внешнего управления, который истекал 10 сентября, продлен до 10 марта 2025 года.

Продление внешнего управления позволит противостоять рискам безопасности поставок, рассчитывают в Германии.

Как сообщалось, в сентябре 2023 года правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в доверительное управление Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Таким образом, Федеральное сетевое агентство получило под свой контроль дочернюю структуру НК "Роснефть" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). На долю Rosneft Deutschland приходится около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей, она является одним из крупнейших игроков на местном топливном рынке.

Правительство Германии объясняло свои действия необходимостью обеспечения бесперебойных поставок нефти в страну в условиях беспрецедентного энергетического кризиса из-за конфликта на Украине. Среди причин передачи активов в доверительное управление федеральному правительству указывалось и то, что основные поставщики критически важных услуг, такие как страховые компании, ИТ-фирмы и банки, а также клиенты больше не были готовы сотрудничать с "Роснефтью" и принадлежащими ей германскими предприятиями и организациями. Санкции, введённые с начала конфликта на Украине, затронули не только отдельные российские компании, но и целые отрасли: в частности, ЕС ввёл жесткие ограничения на импорт нефти из РФ.

"Роснефть", которая настаивает, что выполняла свои обязательства по поставкам сырья на заводы в полном объеме, пыталась оспорить решение правительства Германии, которое планирует продать эти активы, но суд год назад не удовлетворил ее иск.

Российская компания была третьим по величине игроком на рынке нефтепереработки в ФРГ. Она является акционером трех НПЗ (PCK - 54,17%, MiRO - 24%, Bayernoil - 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, Операционная деятельность ведется компанией Rosneft Deutschland GmbH. Она управляет как поставками нефти на заводы, акции которых принадлежат "Роснефти", так и реализацией нефтепродуктов. В феврале 2022 года антимонопольное ведомство Германии разрешило "Роснефти" увеличить владение в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте за счет покупки доли Shell, в результате чего контроль российской компании должен был вырасти с 54,17% до 91,67%. Однако сделка не была закрыта.

Мощность НПЗ в Шведте составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Другим акционером завода является итальянская Eni (8,33%), которая заявляла о намерении продать свою долю.