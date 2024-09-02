Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Страны ЕС завершили выдвижение кандидатов в Еврокомиссию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бельгийская партия "Реформаторское движение" предложила на пост еврокомиссара от страны главу МИД Хаджу Лабиб, сообщил в понедельник лидер партии Жорж-Луи Буше.

"Реформаторское движение" предложило кандидатом в члены еврокомиссии Хаджу Лабиб. До тех пор, пока ее не утвердят в новой должности, Лабиб продолжит работать министром иностранных дел", - написал в социальной сети X Буше.

Politico отмечает, что Бельгия, таким образом, стала последней страной, выдвинувшей кандидатуру на этот пост. Таким образом, все страны блока теперь представили своего кандидата. Позже в этом году их должны будут официально утвердить.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала за гендерно-сбалансированную команду еврокомиссаров и призывала страны активнее выдвигать на этот пост женщин.

Politico сообщает, что многие бельгийские политики и дипломаты считают, что Лабиб плохо справлялась с работой на посту главы МИД. По словам четырех бельгийских официальных лиц, одной из причин столь позднего выдвижения кандидата стали дискуссии о том, стоит ли предлагать кандидатуру Лабиб, учитывая ее прошлые неудачи.

Один из людей, знакомых с ситуацией, рассказал изданию, что ее кандидатуру продвигал председатель Евросовета Шарль Мишель, который, предположительно, теперь надеется занять позицию главы МИД.

ЕС Бельгия Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Кремле заявили об отсутствии проблем с Монголией из-за предписания МУС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Bloomberg сообщил, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии

"Альтернатива для Германии" празднует успехи на выборах в Тюрингии и Саксонии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });