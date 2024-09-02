Страны ЕС завершили выдвижение кандидатов в Еврокомиссию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Бельгийская партия "Реформаторское движение" предложила на пост еврокомиссара от страны главу МИД Хаджу Лабиб, сообщил в понедельник лидер партии Жорж-Луи Буше.

"Реформаторское движение" предложило кандидатом в члены еврокомиссии Хаджу Лабиб. До тех пор, пока ее не утвердят в новой должности, Лабиб продолжит работать министром иностранных дел", - написал в социальной сети X Буше.

Politico отмечает, что Бельгия, таким образом, стала последней страной, выдвинувшей кандидатуру на этот пост. Таким образом, все страны блока теперь представили своего кандидата. Позже в этом году их должны будут официально утвердить.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступала за гендерно-сбалансированную команду еврокомиссаров и призывала страны активнее выдвигать на этот пост женщин.

Politico сообщает, что многие бельгийские политики и дипломаты считают, что Лабиб плохо справлялась с работой на посту главы МИД. По словам четырех бельгийских официальных лиц, одной из причин столь позднего выдвижения кандидата стали дискуссии о том, стоит ли предлагать кандидатуру Лабиб, учитывая ее прошлые неудачи.

Один из людей, знакомых с ситуацией, рассказал изданию, что ее кандидатуру продвигал председатель Евросовета Шарль Мишель, который, предположительно, теперь надеется занять позицию главы МИД.