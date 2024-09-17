Фон дер Ляйен назвала своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник в Страсбурге кандидатов на посты членов ЕК нового состава, включая шесть исполнительных заместителей председателя.

Исполнительные заместители:

- Эстонка Кая Каллас становится исполнительным заместителем председателя ЕК в качестве высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны. Каллас была премьер-министром Эстонии с января 2021 года по июль 2024 года.

- Исполнительным заместителем по конкурентоспособности предложена испанка Тереса Рибера Родригес.

- За технологический суверенитет, безопасность и демократию будет отвечать исполнительный заместитель председателя ЕК Ханна Вирккунен из Финляндии.

- Промышленную стратегию поручается курировать французу Стефану Сежурне, он также должен отвечать за единый рынок ЕС.

- Румынка Роксана Минзату предложена исполнительным зампредом по занятости и социальным правам.

- Исполнительным заместителем по политике сплочения и реформам выдвинут итальянец Раффаэле Фитто.

Фон дер Ляйен также огласила имена кандидатов на остальные посты членов Европейской комиссии.

Прочие должности:

- Еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности предложен словак Марош Шефчович.

- Латвиец Валдис Домбровскис, по замыслу главы ЕК, будет комиссаром по экономике и производительности.

- Дубравка Шуйца из Хорватии должна стать членом ЕК по Средиземноморью.

- Венгр Оливер Варгейи будет еврокомиссаром по здравоохранению и защите животных.

- Вопке Хукстра из Нидерландов станет отвечать за защиту климата и декарбонизацию.

- Литовец Андрюс Кубилюс предложен на пост комиссара по обороне и космосу.

- Еврокомиссаром по расширению выдвинута словенка Марта Кос.

- Чех Йозеф Сикела будет отвечать за международное партнерство.

- Киприот Костас Кадис предложен на пост комиссара по вопросам рыболовства и защите океанов.

- Мария Луиш Албукерки из Португалии выдвинута в качестве комиссара по финансовым услугам и союзу сбережений и инвестиций.

- Бельгийка Аджа Лябиб должна занять пост члена ЕК по антикризисному управлению.

- Джессику Росуолл из Швеции прочат на пост комиссара по защите окружающей среды и воды и по безотходной экономике.

- Австриец Магнус Бруннер будет отвечать за внутренние дела и миграцию.

- Поляк Петр Серафин предложен на пост члена ЕК по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению.

- Дан Йоргенсен из Дании должен отвечать за энергетику и жилье.

- Екатерина Захариева из Болгарии будет курировать научные исследования и инновации.

- Ирландец Майкл Макграт предложен комиссаром по демократии, правосудию и верховенству права.

- Апостолос Цицикостас из Греции должен отвечать за транспорт и туризм.

- Кристоф Хансен из Люксембурга станет комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию.

- Мальтиец Гленн Микаллеф должен отвечать за культуру, молодежь и спорт.

Прежде чем огласить состав новой Европейской комиссии фон дер Ляйен представила его совещанию руководителей политических фракций Европарламента. Будущим еврокомиссаром предстоит пройти утверждение в Европейском парламенте.