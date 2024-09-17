Фон дер Ляйен назвала своих кандидатов в состав Еврокомиссии нового мандата
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник в Страсбурге кандидатов на посты членов ЕК нового состава, включая шесть исполнительных заместителей председателя.
Исполнительные заместители:
- Эстонка Кая Каллас становится исполнительным заместителем председателя ЕК в качестве высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны. Каллас была премьер-министром Эстонии с января 2021 года по июль 2024 года.
- Исполнительным заместителем по конкурентоспособности предложена испанка Тереса Рибера Родригес.
- За технологический суверенитет, безопасность и демократию будет отвечать исполнительный заместитель председателя ЕК Ханна Вирккунен из Финляндии.
- Промышленную стратегию поручается курировать французу Стефану Сежурне, он также должен отвечать за единый рынок ЕС.
- Румынка Роксана Минзату предложена исполнительным зампредом по занятости и социальным правам.
- Исполнительным заместителем по политике сплочения и реформам выдвинут итальянец Раффаэле Фитто.
Фон дер Ляйен также огласила имена кандидатов на остальные посты членов Европейской комиссии.
Прочие должности:
- Еврокомиссаром по торговле и экономической безопасности предложен словак Марош Шефчович.
- Латвиец Валдис Домбровскис, по замыслу главы ЕК, будет комиссаром по экономике и производительности.
- Дубравка Шуйца из Хорватии должна стать членом ЕК по Средиземноморью.
- Венгр Оливер Варгейи будет еврокомиссаром по здравоохранению и защите животных.
- Вопке Хукстра из Нидерландов станет отвечать за защиту климата и декарбонизацию.
- Литовец Андрюс Кубилюс предложен на пост комиссара по обороне и космосу.
- Еврокомиссаром по расширению выдвинута словенка Марта Кос.
- Чех Йозеф Сикела будет отвечать за международное партнерство.
- Киприот Костас Кадис предложен на пост комиссара по вопросам рыболовства и защите океанов.
- Мария Луиш Албукерки из Португалии выдвинута в качестве комиссара по финансовым услугам и союзу сбережений и инвестиций.
- Бельгийка Аджа Лябиб должна занять пост члена ЕК по антикризисному управлению.
- Джессику Росуолл из Швеции прочат на пост комиссара по защите окружающей среды и воды и по безотходной экономике.
- Австриец Магнус Бруннер будет отвечать за внутренние дела и миграцию.
- Поляк Петр Серафин предложен на пост члена ЕК по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственному управлению.
- Дан Йоргенсен из Дании должен отвечать за энергетику и жилье.
- Екатерина Захариева из Болгарии будет курировать научные исследования и инновации.
- Ирландец Майкл Макграт предложен комиссаром по демократии, правосудию и верховенству права.
- Апостолос Цицикостас из Греции должен отвечать за транспорт и туризм.
- Кристоф Хансен из Люксембурга станет комиссаром по сельскому хозяйству и продовольствию.
- Мальтиец Гленн Микаллеф должен отвечать за культуру, молодежь и спорт.
Прежде чем огласить состав новой Европейской комиссии фон дер Ляйен представила его совещанию руководителей политических фракций Европарламента. Будущим еврокомиссаром предстоит пройти утверждение в Европейском парламенте.