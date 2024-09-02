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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Российские военные сообщили о 22 нарушениях со стороны коалиции в небе над Сирией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, заявляют российские военные.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, сообщил на брифинге в субботу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений авиацией "коалиции" правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики: четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 три раза, отметил он.

Также Игнасюк сообщил, что с целью вытеснения боевиков из горно-пустынных районов провинции Хомс ударами ВКС России поражены четыре пункта базирования боевиков.

США Сирия
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