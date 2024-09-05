Поиск

Два лагеря сирийских боевиков в провинции Хомс поражены ударами ВКС РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по двум лагерям в провинции Хомс, сообщил в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге.

Кроме того, он сообщил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано пять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, сообщил военный.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии: парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10, отметил он.

ВКС России Хомс США Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США ввели санкции против двух компаний из Индии, связанных с "Арктик СПГ 2"

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"

На острове Хайнань приостановили авиасообщение из-за приближения тайфуна "Яги"
Восточный экономический форум - 2024

Путин заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу

В Мюнхене проходит спецоперация, возле генконсульства Израиля слышали стрельбу
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Гражданам Киргизии рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });