Два лагеря сирийских боевиков в провинции Хомс поражены ударами ВКС РФ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудары по двум лагерям в провинции Хомс, сообщил в четверг замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"В горно-пустынных районах провинции Хомс ударами ВКС России поражены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф", - сказал Игнасюк на брифинге.

Кроме того, он сообщил, что авиация коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано пять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 г., связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, сообщил военный.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии: парой истребителей F-15, парой истребителей F-16 и парой штурмовиков А-10, отметил он.