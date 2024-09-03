Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по 10 пусковым установкам ракет движения "Хезболла" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад были нанесены удары по примерно 10 пусковым установкам "Хезболлы", которые представляют угрозу для граждан Израиля, в районах Зибкин и Чихин на юге Ливана", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что были также нанесены удары по наблюдательным постам "Хезболлы" на юге Ливана.

В процессе атак из пусковых установок по израильской территории было выпущено несколько снарядов. Некоторые из них были перехвачены, другие упали на открытой местности, проинформировали в ЦАХАЛ.

Сообщений о пострадавших не поступало, добавили там.