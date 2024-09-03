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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Шесть человек погибли в результате теракта в Кабуле, Израиль нанес удары по пусковым установкам ракет "Хезболлы", Медведев победил Боржеша

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Федеральные структуры проводят проверку камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро" после крушения вертолета Ми-8Т с туристами. Особое внимание планируется уделить подготовке летных экипажей, а также выполнению рекомендаций, которые были даны Росавиацией и Ространснадзором после катастрофы 2021 года.

- Шесть человек погибли, 13 получили ранения в результате теракта в Кабуле. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в районе Кала-э-Бахтиар. Пострадавшие доставлены в больницу. Ответственность за взрыв пока никто не взял.

- Йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на судно Blue Lagoon I в Красном море, которое следовало под флагом Панамы. Судно было атаковано несколькими ракетами и беспилотниками. Пострадавших в результате атаки нет, Blue Lagoon I следует в порт назначения.

- Армия обороны Израиля нанесла удары по 10 пусковым установкам ракет "Хезболлы" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. Сообщений о пострадавших не поступало, добавили там.

- Великобритания приостановит экспорт некоторых видов оружия в Израиль из-за опасений, что оно может использоваться с нарушением международного права. Решение коснется тех видов вооружений, которые, по мнению Лондона, применяют во время операций в Газе.

- Российский теннисист Даниил Медведев победил португальца Нуну Боржеша в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.

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