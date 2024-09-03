Поиск
ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:18

Делегации России и Монголии проводят переговоры в расширенном составе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская и монгольская делегации начали переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. Председательствуют главы двух государств - Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух.

Лидеры стран открыли переговоры рукопожатием под портретом основателю современной монгольской государственности Сухэ-Батору.

"Встречи в Монголии осенью (...) стали действительно традиционными", - напомнил Путин о 85-й годовщине советско-монгольской победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Узы боевого братства (...) и по сей день являются надежной основой для дружбы, сотрудничества и добрососедства, - отметил президент РФ. - Это наследие необходимо передать и будущим поколениям".

Хурэлсух выразил Путину признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений". "Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал монгольский лидер.

В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководители МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин.

Также в российскую делегацию входят руководители крупных компаний - "Росатома" (Алексей Лихачев), "Роснефти" (Игорь Сечин), РФПИ (Кирилл Дмитриев) - и нескольких регионов - глава Бурятии Алексей Цыденов и Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента РФ представлена двумя заместителями ее руководителя - Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

Владимир Путин Монголия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Голландский суд приостановил продажу активов "Газпрома" в Северном море

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Израиль атаковал ракетные пусковые установки "Хезболлы" в Ливане

Что произошло за день: понедельник, 2 сентября

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

CNN сообщил, что США конфисковали самолет Николаса Мадуро

Нидерланды выделят Украине более 200 млн евро на защиту энергоинфраструктуры

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Volkswagen задумался о закрытии заводов в Германии

Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта

В Израиле забастовка нарушила авиасообщение, работу банков, ТЦ и транспорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });