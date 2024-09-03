Делегации России и Монголии проводят переговоры в расширенном составе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российская и монгольская делегации начали переговоры в расширенном составе в Государственном дворце в Улан-Баторе. Председательствуют главы двух государств - Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух.

Лидеры стран открыли переговоры рукопожатием под портретом основателю современной монгольской государственности Сухэ-Батору.

"Встречи в Монголии осенью (...) стали действительно традиционными", - напомнил Путин о 85-й годовщине советско-монгольской победы над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. "Узы боевого братства (...) и по сей день являются надежной основой для дружбы, сотрудничества и добрососедства, - отметил президент РФ. - Это наследие необходимо передать и будущим поколениям".

Хурэлсух выразил Путину признательность за визит, который "может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений". "Приятно отметить, что отношения между нашими странами и народами являются традиционно дружественными и достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал монгольский лидер.

В российскую делегацию входят вице-премьер Алексей Оверчук, руководители МИД Сергей Лавров, Минспорта Михаил Дегтярев, Минтранса Роман Старовойт, Минэнерго Сергей Цивилев, Минприроды Александр Козлов, Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Алексей Фомин.

Также в российскую делегацию входят руководители крупных компаний - "Росатома" (Алексей Лихачев), "Роснефти" (Игорь Сечин), РФПИ (Кирилл Дмитриев) - и нескольких регионов - глава Бурятии Алексей Цыденов и Иркутской области Игорь Кобзев. Администрация президента РФ представлена двумя заместителями ее руководителя - Максимом Орешкиным и Дмитрием Песковым, а также помощником российского лидера Юрием Ушаковым.