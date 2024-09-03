Турпоток в Испанию в июле достиг исторического рекорда в 10,9 млн человек

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Число посетивших Испанию иностранных туристов в июле выросло на 7,3% в годовом выражении и составило 10,851 млн человек, сообщило национальное статистическое управление INE.

Это рекордный показатель для любого месяца за всю историю наблюдений, то есть с 1995 года.

Больше всего туристов в позапрошлом месяце прибыло из Великобритании - более 2 млн, второе место заняла Франция (1,62 млн), третье - Германия (1,25 млн).

Прирост числа гостей из "других стран Европы" (категория, в которую с марта 2022 года входит Россия) составил 9,7%, до 926,7 тыс. человек.

Воздушным транспортом в Испанию в июле прибыло 8,5 млн туристов (+7,6% г/г), автомобильным - 1,98 млн (+0,6%), водным - 336,7 тыс. (+68,2%), железнодорожным - 31,3 тыс. (-35,6%).

Больше всего туристов приняли Балеарские острова (2,54 млн), далее следует Каталония (2,39 млн) и автономное сообщество Валенсия (1,48 млн).

Общие расходы гостей страны в июле выросли на 11,9% в годовом выражении, до 15,54 млрд евро, или в среднем 1,432 тыс. евро на человека.

В январе-июле турпоток в Испанию вырос на 12%, до примерно 53,4 млн человек. Это также рекордный показатель для указанного периода. Иностранные туристы за семь месяцев потратили в стране 71,1 млрд евро.