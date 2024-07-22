В Барселоне значительно повысят налог для пассажиров круизных лайнеров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Барселоне планируют серьезно повысить туристический налог для пассажиров круизных лайнеров, которые прибывают в город менее чем на 12 часов, это одна из мер в рамках борьбы с овертуризмом, сообщил газете El Pais мэр города Жауме Кольбони.

Сейчас налог составляет 7 евро в день. Кольбони заявил, что намерен существенно повысить его, чтобы город получал больше средств от туристов, прибывающих на короткий срок.

"Когда речь идет о круизных лайнерах, заходящих в городе менее, чем на 12 часов, вы получаете интенсивное использование общественного пространства их пассажирами без какой-либо выгоды для города, и вы получаете перенасыщение города туристами. Барселона - город, открытый для посетителей, а туризм - важный сектор его экономики. Тем не менее, я полон решимости бороться с последствиями, которые массовый туризм имеет для города", - сказал он.

Ранее мэр заявлял, что намерен с 2028 года запретить в городе сдачу в краткосрочную аренду туристам частного жилья. Для этого будут отменены лицензии на такую аренду, выданные владельцам более чем 10 тысяч квартир.

В интервью изданию он подтвердил это намерение, так как аренда квартир туристами, как и короткие остановки круизных лайнеров, мешают городу развивать качественный туризм.

По словам Кольбони, сейчас по заказу мэрии проводится исследование, на сколько можно повысить налог. Цель этого повышения - не отпугнуть туристов, а повысить доходы от туризма, которые можно будет инвестировать в развитие общественной инфраструктуры.

В 2023 году Испания приняла более 85 млн туристов, что на 19% больше, чем годом ранее. Барселону посетили 26 млн туристов, которые провели хотя бы одну ночь в отеле.

Недовольство жителей страны растущими турпотоками привело к серьезным протестам, которые произошли в июле и в городах материковой Испании, и на Балеарских и Канарских островах. Особенно ожесточенно демонстранты выступили в Барселоне, где стреляли в туристов из водных пистолетов и заклеивали двери отелей скотчем.