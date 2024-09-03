Цена нефти Brent впервые в этом году упала ниже $75 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили падение вечером во вторник.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:21 по Москве упали на $3,32 (4,28%) до $74,2 за баррель. Международный бенчмарк опустился ниже $75 за баррель впервые в этом году, пишет Financial Times.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $2,78 (3,78%) до $70,77 за баррель.

Бывший глава ливийского центробанка Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отмечает "сильные" признаки того, что власти западной и восточной частей страны близки к достижению компромисса, пишет Bloomberg.

Миссия ООН в Ливии также сообщила, что по итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, который распоряжается нефтяными доходами страны.

После того, как признанные международным сообществом власти западной части Ливии отправили Аль-Кабира в отставку, руководство восточной части, где находится основная часть нефтяных резервов страны, заблокировало производство нефти на всех месторождениях на подконтрольной ему территории, а также экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Также на нефтяные котировки давят опасения по поводу роста китайской экономики и укрепление доллара США.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе, и промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Между тем индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2% во вторник, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.