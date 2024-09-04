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США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом заявляет, что Израиль одобрил условия соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, которые включают частичный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из районов вдоль Филадельфийского коридора.

"Сама сделка, включая промежуточное предложение (...), предусматривает вывод израильских сил обороны из всех густонаселенных районов, в том числе из районов, расположенных вдоль этого коридора и прилегающих к нему", - заявил журналистам на брифинге советник Белого дома Джон Кирби, подчеркнув, что "это предложение, с которым Израиль согласился".

Он добавил, что "очевидно, что произошедшее в минувшие выходные (обнаружение в секторе Газа тел шести заложников - ИФ) подчеркивает, насколько важно сделать это как можно быстрее".

СМИ отмечают, что Кирби отказался уточнить, означает ли это, что США согласны на то, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в менее густонаселенных районах вдоль Филадельфийского коридора.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме в понедельник заявил, что, если бы армия покинула коридор даже на 42-дневный первый этап соглашения, ХАМАС смог бы перевооружиться, возродиться и совершить еще много массовых убийств.

Наблюдатели и СМИ расценили это заявление как обвинение Египта, который выступает за вывод ЦАХАЛ из коридора, в том, что он потворствует контрабанде оружия для ХАМАС.

Требование Египта о выводе израильских войск из районов вдоль Филадельфийского коридора поддержали Катар и Саудовская Аравия.

"Министерство иностранных дел утверждает, что подход израильской оккупации, основанный на попытке фальсифицировать факты и ввести в заблуждение мировое общественное мнение путем повторения лжи, в конечном итоге приведет к прекращению мирных усилий и расширению насилия в регионе", - говорится в заявлении катарского МИД.

В нем отмечается, что Нетаньяху "пытался использовать имя Египта, чтобы отвлечь внимание израильского общественного мнения и воспрепятствовать совместным посредническим усилиям, направленным на прекращение огня в секторе Газа и обмен заложниками и задержанными".

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также раскритиковало обвинения Нетаньяху, заявив, что осуждает их как "тщетную попытку оправдать продолжающиеся нарушения Израилем международных законов и норм".

Королевство заявило, что оно "подтверждает свою солидарность и поддержку братской Арабской Республики Египет в противостоянии этим израильским обвинениям".

США Белый дом Израиль сектор Газа Филадельфийский коридор
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