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Блинкенf вызвали в Конгресс США для отчета об эвакуации из Афганистана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, предписывающую ему явиться в конгресс для отчета об эвакуации американских граждан из Афганистана в августе 2021 года.

Повестка выписана в связи с тем, что в мае Блинкен отказался явиться в комитет "для дачи показаний по поводу смертоносной эвакуации администрацией Байдена - Харрис (президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - ИФ) из Афганистана", - сообщается на сайте комитета.

Маккол написал Блинкену: "Комитет проводит это слушание, поскольку Госдепартамент играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и выполнял функции высшего руководства во время августовской операции по эвакуации гражданского населения".

"Как государственному секретарю (...) вам было поручено руководить этими усилиями и обеспечивать безопасную эвакуацию американцев и афганских союзников. В своих показаниях перед комитетом нынешние и бывшие должностные лица Госдепартамента подтвердили, что вы принимали окончательное решение (...) о выводе войск и эвакуации", - отметил законодатель.

По его словам, показания Блинкена могут помочь разработать законодательство, которое в перспективе позволит избежать "катастрофических ошибок, связанных с эвакуацией".

За время проводившейся с середины августа 2021 года спецоперации военных в аэропорту Кабула удалось эвакуировать более 120 тыс. гражданских лиц. Большинство из них - афганцы. Талибы, захватившие власть в стране, со своей стороны, обещали, что и после 31 августа люди, желающие уехать за границу, будут иметь такую возможность.

В то же время, операция в аэропорту Кабула стала мишенью террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В результате погибли около 200 человек близ аэропорта, в том числе - 13 военных США.

Палата представителей США Госдепартамент Энтони Блинкен Афганистан эвакуация
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