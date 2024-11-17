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Команда Трампа изучает вопрос возможного суда военных из-за ухода США из Афганистана

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В окружении избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность суда над действующими и бывшими высокопоставленными американскими военными в связи с событиями, связанными с выводом контингента США из Афганистана, сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Переходная команда Трампа составляет список офицеров, служащих или ушедших в отставку, кто непосредственно участвовал в уходе из Афганистана. Изучается вопрос, можно ли их судить за это, заявил представитель властей США и лицо, осведомленное об этих планах", - информирует телеканал.

По их словам, помощники Трампа хотят узнать, можно ли обвинить этих высокопоставленных военных в том числе в измене.

"Они взялись за это дело очень серьезно", - заявил собеседник NBC, уточнив, что в будущей администрации хотят тем самым "подать пример".

Источники уточнили, что к этой инициативе подключился экс-заместитель помощника главы Минобороны по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн. Также команда Трампа пытается выяснить, может ли она вернуть на службу несколько командиров для предъявления им обвинений.

Афганистан во власти талибов

NBC напоминает, что в 2020 году тогдашний президент Трамп договорился с движением "Талибан" (запрещено в России) о выводе 13 тыс. американских военных из Афганистана и об освобождении 5 тыс. заключенных талибов. Впоследствии Трамп резко критиковал то, как следующая администрация президента США Джо Байдена в 2021 году организовала уход американских военных. Позднее доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана возлагал ответственность за проблемный вывод войск США на администрации и Трампа, и Байдена.

Между тем, армейский ветеран Пит Хегсет, чью кандидатуру Трамп выдвинул на пост министра обороны, также критиковал уход США из Афганистана, заявлял о проигрыше в войне и потери миллиардов долларов. В своей книге Хегсет призывал следующего президента США провести кардинальные перестановки в руководстве Пентагона, чтобы страна была готова к обороне и борьбе с противниками.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
США Афганистан Дональд Трамп
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