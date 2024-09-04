В странах СНГ в 2023 году зафиксировали почти 200 попыток терактов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В минувшем году в странах СНГ предотвращено большинство террористических преступлений, сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества Евгений Сысоев.

"В странах Содружества в 2023 году предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов", - сказал Сысоев в среду конференции по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Ташкенте.

По его словам, подавляющее большинство этих попыток было пресечено на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб. "К уголовной ответственности привлечено свыше 2100 преступников", - сказал глава АТЦ СНГ.