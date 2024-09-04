Поиск

Германия планирует начать сокращение доли в Commerzbank, составляющей 16,49%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Германия планирует начать сокращение доли в Commerzbank AG, приобретенной во время финансового кризиса 2008-2009 гг.. Об этом сообщило Немецкое финансовое агентство (Deutsche Finanzagentur).

Государству принадлежит 16,49% акций Commerzbank. Стоимость этой доли, по оценкам FactSet, составляет порядка 2,56 млрд евро.

Власти ФРГ предоставили Commerzbank помощь на сумму 18,2 млрд евро в период кризиса, чтобы поддержать его финансовую стабильность. Банк является прибыльным с 2021 года, в связи с чем правительство приняло решение приступить к продаже его акций, отметило Deutsche Finanzagentur.

Капитализация Commerzbank выросла на 19,6% с начала 2024 года и в настоящее время составляет 15,51 млрд евро. В среду бумаги банка теряют в цене 1,7%.

Германия Commerzbank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

ЦАХАЛ предупредил, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

Россия продолжает контакты с Израилем по заложникам в секторе Газа

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Российский турист погиб на тайском курорте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });