Германия планирует начать сокращение доли в Commerzbank, составляющей 16,49%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Германия планирует начать сокращение доли в Commerzbank AG, приобретенной во время финансового кризиса 2008-2009 гг.. Об этом сообщило Немецкое финансовое агентство (Deutsche Finanzagentur).

Государству принадлежит 16,49% акций Commerzbank. Стоимость этой доли, по оценкам FactSet, составляет порядка 2,56 млрд евро.

Власти ФРГ предоставили Commerzbank помощь на сумму 18,2 млрд евро в период кризиса, чтобы поддержать его финансовую стабильность. Банк является прибыльным с 2021 года, в связи с чем правительство приняло решение приступить к продаже его акций, отметило Deutsche Finanzagentur.

Капитализация Commerzbank выросла на 19,6% с начала 2024 года и в настоящее время составляет 15,51 млрд евро. В среду бумаги банка теряют в цене 1,7%.