Глава UniCredit не исключил возможности поглощения Commerzbank

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Итальянский UniCredit SpA сохраняет гибкость в принятии решений относительно будущих изменений своей доли в Commerzbank AG, но не исключает возможности поглощения германского банка.

11 сентября стало известно, что UniCredit стал владельцем 9% акций Commerzbank.

"Мы можем увеличить свою долю или уменьшить ее, и можем объединить операции, - заявил 12 сентября Bloomberg Television главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел. - Мы очень терпеливы".

UniCredit приобрел 4,5% акций Commerzbank у правительства Германии, начавшего сокращать долю в банке, которой он владеет со времен финансового кризиса 2008 года. Такой же пакет акций Commerzbank был приобретен итальянским банком на рынке.

Объединение двух банков стало бы одной из крупнейших трансграничных сделок в регионе, однако фининституты могут столкнуться с серьезным сопротивлением профсоюзов.

Правительству Германии на данный момент принадлежит 12% акций Commerzbank.

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на информированные источники, что совет директоров Commerzbank, готовясь к возможным переговорам с UniCredit, обсуждает стратегию защиты и привлек Goldman Sachs Group Inc. в качестве консультанта.