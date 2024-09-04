Китай увеличил расходы бюджета в январе-июле на 2,5%, доходы упали на 2,6%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-июле 2024 года снизились на 2,6% относительно того же периода прошлого года – до 13,6 трлн юаней ($1,9 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили 5,97 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 7,59 трлн юаней. Первый показатель сократился на 6,4%, второй - увеличился на 0,6%.

Налоговые поступления упали на 5,4%, что обусловлено в том числе введением налоговых льгот для микро-, малых и средних предприятий. При этом неналоговые доходы выросли на 12%.

Расходы бюджета КНР в январе-июле повысились на 2,5%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".