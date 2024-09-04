Поиск

Китай увеличил расходы бюджета в январе-июле на 2,5%, доходы упали на 2,6%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-июле 2024 года снизились на 2,6% относительно того же периода прошлого года – до 13,6 трлн юаней ($1,9 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили 5,97 трлн юаней, доходы местных бюджетов - 7,59 трлн юаней. Первый показатель сократился на 6,4%, второй - увеличился на 0,6%.

Налоговые поступления упали на 5,4%, что обусловлено в том числе введением налоговых льгот для микро-, малых и средних предприятий. При этом неналоговые доходы выросли на 12%.

Расходы бюджета КНР в январе-июле повысились на 2,5%, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сербский вице-премьер заявил, что Белград никогда не введет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: среда, 4 сентября

ЦАХАЛ предупредил, что активизация боевых действий в Газе чревата гибелью заложников

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

Кремль заявил о постоянном повышении вовлеченности США в конфликт вокруг Украины

В Кремле считают, что перестановки в правительстве Украины не повлияют на перспективы переговоров

Россия продолжает контакты с Израилем по заложникам в секторе Газа

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

Минюст США предъявил обвинения шести представителям руководства ХАМАС

США заявили, что Израиль согласился на частичный вывод войск из Филадельфийского коридора

Что произошло за день: вторник, 3 сентября

Российский турист погиб на тайском курорте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });