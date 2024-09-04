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США ввели санкции против RT и Маргариты Симоньян

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минфин США в среду объявил о решении внести телеканал RT и его главного редактора Маргариту Симоньян в санкционный список.

В список также попали заместители главного редактора RT Елизавета Бродская и Антон Анисимов.

В заявлении американского Минфина отмечается, что в общей сложности санкции вводятся против 10 физических и двух юридических лиц.

"Это делается в рамках скоординированных действий властей США в ответ на попытки России повлиять на результаты американских президентских выборов 2024 года", - говорится в нем.

В Минфине уточнили, что санкции предусматривают блокировку собственности людей, попавших в санкционный список, на территории США или собственности, находящейся под контролем граждан США. Кроме того, запрещаются все связанные с ними финансовые транзакции на территории или через территорию США.

США RT Маргарита Симоньян
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