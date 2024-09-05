МИД РФ пригрозил ответными мерами на выдворение российских журналистов из США

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Москва не оставит без ответа действия властей США, которые ввели рестрикции в отношении российских медиа-холдингов, заявили в МИД РФ.

"Действия американских властей, прямо противоречащие их обязательствам в сфере обеспечения свободного доступа к информации и плюрализма СМИ, не останутся без ответа. В очередной раз предупреждаем, что попытки выдворения российских журналистов с территории США, создание неприемлемых условий для их работы или любых иных форм воспрепятствования их деятельности, в том числе с задействованием визового инструментария, станут основанием для принятия симметричных и/или асимметричных ответных мер в отношении американских СМИ", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала СМИ сообщение Минфина США о принятии нового пакета санкций против медиагруппы "Россия сегодня", телеканала RT и ряда их дочерних структур (Sputnik, Ruptly).

"Должны сразу сказать, что эта и другие нападки, предпринятые США с привлечением крупнейших мейнстримных изданий на российские СМИ, являются результатом тщательно продуманных в недрах спецслужб операций по "стерилизации" национального и в перспективе глобального информпространства от любых форм "инакомыслия". Очевидно, что эти подготовленные акции создают необходимый медийный фон для реализации соответствующих предвыборных решений", - отметила Захарова.

При этом сами США "не прекращают вмешиваться во внутренние дела других государств, попирать свободу доступа к информации, агрессивно навязывая свою позицию и активно занимаясь электоральным инжинирингом в различных уголках планеты, провоцируя тем самым кризисы и конфликты с катастрофическими гуманитарными последствиями", - добавила официальный представитель МИД РФ.