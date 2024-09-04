Нетаньяху заявил о готовности Израиля к уступкам по Газе, но не по Филадельфийскому коридору

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Израиль готов проявлять гибкость для заключения сделки с ХАМАС по перемирию и освобождению заложников, но Филадельфийский коридор покидать не намерен, заявил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы жесткие, когда речь касается наших "красных линий", в том числе Филадельфийского коридора... Я гибкий, когда должен быть гибким, и жесткий, когда должен быть жестким", - заявил он на пресс-конференции. По словам премьера, только такая позиция позволит заключить приемлемое для израильской стороны соглашение по перемирию и освобождению израильских заложников.

Нетаньяху заявил, что сохранить контроль над коридором, который является границей между Газой и Египтом, необходимо, так как это помешает ХАМАС "терроризировать" как Израиль, так и народ сектора Газа.

Вместе с тем ранее в среду газета Haaretz со ссылкой на члена израильской правящей коалиции написала, что Нетаньяху на самом деле пока не хочет прекращать военную операцию в Газе, и используют Филадельфийский коридор, чтобы сорвать переговорный процесс.

"Биньямин Нетаньяху решил пару недель назад, что не хочет заключать сделку, и когда она стала возможной, он занервничал и сделал все возможное, чтобы сорвать ее", - приводит издание слова источника, близкого к правительству страны.

Вопрос о контроле ЦАХАЛ над Филадельфийским коридором является одним из камней преткновения на переговорах по прекращению огня в секторе Газа. Как сообщалось, некоторые из сторон, вовлеченных в переговоры, высказывали скептицизм относительно скорого заключения соглашения из-за требований Нетаньяху, который настаивает на том, что израильские военные должны остаться в Филадельфийском коридоре.

Вывода оттуда израильских войск добивается и Египет.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.