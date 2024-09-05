ХАМАС не нужны новые предложения по прекращению огня в Газе

Обмен пленными и Филадельфийский коридор вызывают споры в переговорах по сектору Газа

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС заявило, что не нуждается в новых предложениях по прекращению огня в секторе Газа.

"Нам не нужны новые предложения. Что сейчас требуется, так это оказать давление на Нетаньяху (Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля - ИФ) и его правительство и заставить их выполнить то, что было согласовано", - говорится в заявлении ХАМАС, которое цитирует телеканал Al Jazeera.

Палестинское движение напомнило, что согласилось на сделку, предложенную ранее в этом году, но премьер-министр Израиля изменил условия.

"Мы предостерегаем от попадания в ловушку и на уловки Нетаньяху, поскольку он использует переговоры для продления агрессии против нашего народа", - заявили в движении.

ХАМАС добавили, что решение Нетаньяху не покидать Филадельфийский коридор, расположенный на границе сектора Газа и Египта, направлено на то, чтобы "помешать достижению соглашения".

Ранее палестинское движение выступило с угрозой, что могут быть новые жертвы среди заложников.

"Агрессия прекращается = заключенные возвращаются живыми. Агрессия продолжается = судьба заключенных неизвестна", - говорилось в заявлении ХАМАС в телеграм-канале движения.

Тем временем, по словам высокопоставленного представителя администрации США, предполагаемое соглашение о заложниках и прекращении огня между Израилем и ХАМАС выполнено на 90%. Однако остаются разногласия по поводу обмена пленными и вывода израильских войск из Филадельфийского коридора.

Чиновник заявил, что недавнее убийство ХАМАС шести заложников "подкосило" текущие переговоры и поставило под сомнение готовность палестинского движения достичь соглашения.

Но тем не менее, отметил чиновник, переговоры по доработке предложения из 18 пунктов продолжаются - осталось согласовать четыре пункта.

"Мы по-прежнему рассматриваем эту сделку, это очень сложное, но необходимое соглашение, как действительно наиболее жизнеспособный, возможно, единственный жизнеспособный вариант для спасения жизней заложников, прекращения войны, немедленного освобождения жителей Газы, а также обеспечения того, чтобы мы полностью отвечали за безопасность Израиля", - сказал чиновник.

Он уточнил, что обсуждаемая в настоящее время сделка предусматривает освобождение на первом этапе около 800 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем, в том числе некоторых, отбывающих пожизненное заключение.

Они могут быть освобождены в обмен на женщин, пожилых людей, раненых или больных заложников.

Чиновник добавил, что, как только начнется первый этап сделки, в Газу будет разрешено въезжать 600 грузовикам с гуманитарной помощью в день, включая 50 грузовиков с топливом. Оборудование для расчистки завалов, предметы снабжения для поддержки перемещенных жителей Газы и мероприятия по восстановлению инфраструктуры также будут включены в первый этап трехэтапного соглашения.

Участники переговоров работают над устранением оставшихся пробелов, неясно, когда возобновятся переговоры - последний раунд завершился на прошлой неделе.