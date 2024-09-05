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Израиль может освободить 800 заключенных в рамках возможной сделки с ХАМАС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Израиль может освободить в общей сложности 800 палестинских заключенных в случае достижения соглашения с движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

"По его оценкам, число палестинских заключенных и террористов, которых освободят в обмен на заложников, составляет 800, среди них и те, кто отбывают пожизненный срок за убийство мирных жителей", - отмечает издание.

Кроме того, собеседник издания подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе готово на 90%. Так, по словам чиновника, из 18 параграфов соглашения составлены 14. Из оставшихся четырех - три относятся к обмену заложников в Газе на заключенных. При этом источник уточнил, что пункты по освобождению заложников и контроль над Филадельфийским коридором остаются камнем преткновения.

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Издание отмечает, что сторонники сделки обвиняли премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в подрыве ее заключения. Они утверждают, что соглашение могло бы быть достигнуто в случае, если бы он согласился вывести израильских военных из Филадельфийского коридора - с границы сектора Газа и Египта.

Однако собеседник The Jerusalem Post также обвинил ХАМАС в действиях, которые уменьшили шансы на заключение сделки. В частности, речь идет об убийстве ХАМАС шести заложников.

"Это привнесло в процесс ощущение срочности, но также поставило под сомнение готовность ХАМАС заключить любого рода сделку", - пояснил собеседник The Jerusalem Post.

Такие действия, отметил он, являются напоминанием о том, что стороны переговоров "имеют дело с террористической группировкой".

Ранее в четверг сообщалось, что в ХАМАС заявили, что не нуждаются в новых предложениях по прекращению огня в Газе. "Нам не нужны новые предложения. Что сейчас требуется, так это оказать давление на Нетаньяху и его правительство и заставить их выполнить то, что было согласовано", - приводит "Аль-Джазира" выдержки из заявления ХАМАС.

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Палестинское движение напомнило, что согласилось на сделку, предложенную ранее в этом году, но премьер-министр Израиля изменил условия.

В ХАМАС добавили, что решение Нетаньяху не покидать Филадельфийский коридор направлено на то, чтобы "помешать достижению соглашения".

Ранее в движении выступили с угрозой, что могут быть новые жертвы среди заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 05 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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