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Трамп и Харрис согласились с правилами предстоящих дебатов на ABC News

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты в президенты США от Республиканской и Демократической партии экс-глава государства Дональд Трамп и действующая вице-президент Камала Харрис согласились с правилами их первых дебатов, которые пройдут на ABC News 10 сентября, сообщил телеканал.

Согласно этим правилам, микрофоны кандидатов будут включены только во время их очереди говорить и будут отключаться, когда говорит оппонент.

Как отмечают американские СМИ, штаб Харрис настаивал прежде на изменении этого правила.

Модераторами дебатов выступят журналисты ABC News Дэвид Мьюир и Линси Дэвис, мероприятие пройдет в Национальном конституционном центре в Филадельфии, штат Пенсильвания, без зрителей.

Продолжительность дебатов составит 90 минут, в них будет две рекламные паузы.

Вступительных заявлений кандидатов не будет, а на заключительные заявления у каждого из соперников будет по 2 минуты.

Также по 2 минуты у Харрис и Трампа будет для ответа на каждый вопрос, по 2 минуты для контраргументов и по одной дополнительной минуте для последующих замечаний и разъяснений.

Согласно правилам, кандидатам не разрешается задавать вопросы друг другу.

У каждого из них будет ручка, блокнот и бутылка воды, при этом заранее заготовленные заметки или реквизит под запретом.

Кроме того, сотрудникам штаба не разрешат взаимодействовать со своими кандидатами во время рекламных пауз.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

США Дональд Трамп Камала Харрис ABC News дебаты
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