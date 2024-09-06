Разработанная в США модель Decision Desk HQ считает Харрис фаворитом выборов

Модель компании Nate Silver, напротив, считает более вероятным победителем Трампа

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность победы вице-президента США и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах составляет 55%, согласно модели Decision Desk HQ, разработанной по заказу издания The Hill.

При этом издание отмечает, что и Харрис, и ее основному оппоненту кандидату-республиканцу Дональду Трампу для победы "придется побороться за семь "колеблющихся" штатов". Большую роль в этой борьбе, пишет The Hill, могут сыграть дебаты между кандидатами, запланированные на 10 сентября (11 сентября мск).

Однако, согласно другим моделям, шансы на победу Трампа выше, говорится в публикации. Так, модель компании Nate Silver демонстрирует, что вероятность победы 45-го американского президента составляет 60%.

"На первый взгляд, разница примерно в 10 процентных пунктов между моделями Decision Desk HQ и Nate Silver может показаться существенной. (...) Но обе модели демонстрируют, что у кандидатов по сути почти равные шансы на успех и любой из них может выйти победителем", - пишет The Hill.

Кроме того, согласно модели Decision Desk HQ, кто бы ни стал новым президентом США, он, скорее всего, наберет не более 300 голосов избирателей на выборах, что лишь немного превышает необходимый порог в 270 голосов.

По данным The Hill, в среднем в США Харрис по популярности опережает Трампа примерно на 4%, однако почти во всех "колеблющихся" штатах рейтинг одобрения кандидатов почти одинаков.

Наибольшее преимущество Харрис удерживает в Висконсине - там популярность кандидата от демократов выше примерно на 3,5 процентных пункта. В Мичигане Харрис опережает Трампа примерно на 1,5 процентных пункта, а в Пенсильвании, Неваде и Джорджии рейтинг ее одобрения выше менее, чем на 1 процентный пункт.

В Аризоне и Северной Каролине уровни популярности Трампа и Харрис одинаковы.

В избирательной практике США "колеблющимися" штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий. Зачастую именно голоса избирателей "колеблющихся" штатов определяют победу на президентских выборах.

10 сентября на телеканале ABC пройдут дебаты Трампа и Харрис.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.