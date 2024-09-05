Volvo ухудшила финансовые прогнозы на 2026 год из-за сложных рыночных условий

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Шведский автопроизводитель Volvo Cars ухудшил финансовые прогнозы на 2026 год, отметив сложные рыночные условия.

Импульс к росту продаж автомобилей, отмечавшийся после пандемии COVID-19, ослаб. Кроме того, Volvo отмечает, что высокие пошлины США и ЕС на импорт выпускаемых в Китае автомобилей будут негативно сказываться на ее результатах. Volvo имеет три завода, а также центр исследований и разработок (R&D) в Китае.

Согласно новому прогнозу компании, в 2026 году ее маржа EBIT составит 7-8%. Ранее ожидалось, что этот показатель превысит 8%.

Volvo отзывает прогноз выручки на 2026 год, составлявший 550-600 млрд шведских крон ($53,43-58,28 млрд), говорится в сообщении компании. Ее новый прогноз предполагает, что темпы увеличения выручки будут выше, чем рост рынка премиальных автомобилей в целом.

В августе продажи Volvo выросли на 3% до 52,944 тыс. автомобилей благодаря повышению спроса на электрические модели в Европе. За 8 месяцев этого года реализация машин Volvo увеличилась на 11%.

Компания ожидает роста продаж на 12-15% в этом году. В июле она предупредила, что новые пошлины ЕС на импорт произведенных в Китае электромобилей, негативно скажутся на продажах одной из ее флагманских моделей.

В четверг Volvo также объявила о расширении партнерства с американской Nvidia Corp. Автомобиль EX90 станет первой моделью, которая будет использовать новую централизованную цифровую систему, основанную на технологиях Nvidia.

В среду Volvo объявила, что сможет достигнуть цели полного перехода на электромобили к 2030 году, в том числе из-за медленного развертывания инфраструктуры для их зарядки и отмены государственных стимулов на некоторых рынках.

Шведская компания работает с 1927 года и сейчас продает автомобили более чем в 100 странах мира. Штат автопроизводителя насчитывает около 43,4 тыс. сотрудников. Китайская Zhejiang Geely Holding купила Volvo Cars в 2010 году.