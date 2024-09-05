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Инвестфирма KKR направила предложение о покупке японской Fuji Soft за $3,9 млрд

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания KKR в ускоренном порядке направила предложение о выкупе акций японского разработчика программного обеспечения Fuji Soft, чтобы опередить конкурента Bain Capital.

Как говорится в пресс-релизе KKR, предложение будет действовать с 5 сентября по 21 октября. Ранее ожидалось, что выкуп акций стартует в середине сентября. Инвестфирма предлагает 8,8 тыс. иен за бумагу Fuji Soft, оценив всю компанию в 558,4 млрд иен ($3,9 млрд).

Руководство Fuji Soft рекомендовало акционерам принять предложение KKR.

Ранее сообщалось, что Bain Capital планирует направить собственное предложение о покупке разработчика ПО, которое будет примерно на 5% выше цены, предложенной KKR.

Акции Fuji Soft подскочили на 7,4% на торгах в Токио в четверг.

KKR Fuji Soft Bain Capital Япония
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