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Американская KKR купит долю в эмиратском операторе ЦОД Gulf Data Hub

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания KKR планирует приобрести долю в одном из крупнейших ближневосточных операторов центров обработки данных (ЦОД) - эмиратской Gulf Data Hub.

Сделка будет проведена подразделением KKR в сфере глобальной инфраструктуры, говорится в совместном сообщении компаний.

Это станет первой инвестицией KKR в сферу дата-центров на Ближнем Востоке.

Сумма сделки не раскрывается. Однако компании пообещали совместно инвестировать свыше $5 млрд в расширение мощностей ЦОД в регионе.

Многомиллиардные инвестиции будут направлены на развитие гипермасштабируемых ЦОД, реализацию приоритетов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий на Ближнем Востоке, а также поддержку планов Gulf Data Hub в сфере международного роста, отмечается в сообщении.

KKR ЦОД Ближний Восток Gulf Data Hub США ОАЭ
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