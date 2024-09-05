Маск согласился отвечать за аудит правительства США при Трампе

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава американской Tesla Илон Маск согласился возглавить комиссию по вопросам эффективности правительства США, которую по его совету обещает создать Дональд Трамп в случае своего избрания на пост президента.

Об этом сообщил сам Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка в четверг.

Комиссия будет проводить всеобъемлющий аудит деятельности и финансов федерального правительства и давать рекомендации по "кардинальным преобразованиям", сказал он.

Ее задачей будет разработка плана искоренения махинаций и ненадлежащих выплат, которые только в 2022 году стоили американским налогоплательщикам "сотни миллиардов долларов".

The Wall Street Journal перед выступлением Трампа опубликовала материал с выдержками из его текста, с которым она частично ознакомилась.

Маск написал в социальной сети X, прикрепив пост с материалом WSJ, что готов "послужить Америке, если представится такая возможность". "Вознаграждение, титулы, признание не нужны", - добавил он.