Трамп в случае победы пригласит в администрацию Кеннеди-младшего и Маска

Илон Маск Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах готов включить в состав президентской администрации бизнесмена Илона Маска и Роберта Кеннеди, племянника бывшего президента США. Он заявил об этом Такеру Карлсону.

"Роберт Кеннеди с нами. Он намерен работать в области здравоохранения, потому что мы неблагополучная, нездоровая страна. Я сказал ему: "Бобби, я хотел бы, чтобы ты позаботился о здравоохранении, о продовольствии, обо всем том, за чем ты можешь последить", - сказал Трамп.

О том, какую роль может играть Маск в возможной будущей администрации, Трамп не уточнил, сказав лишь: "Мы хотим, чтобы такие люди работали с нами".

Трамп привел пример, насколько его впечатлили кадры с возвращаемой первой ступенью космической ракеты Маска: "Я смотрел телевизор и думал - это новости или фантастический фильм?"

"И, кстати, вы знаете, где сейчас Маск? Он сейчас в Пенсильвании, агитирует за меня", - отметил Трамп.