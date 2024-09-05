Задержанный в Белоруссии японский агент снимал военные объекты, в том числе вблизи украинской границы

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный в Белоруссии агент японской спецслужбы среди прочего передавал информацию военного характера, в том числе касающуюся ситуации на белорусско-украинской границе, ему предъявлено обвинение, заявил начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек.

"Комитетом госбезопасности по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой задержан подданный Японии Масатоси Наканиси, который, находясь на территории нашей страны, осуществлял сбор и передачу в адрес японской спецслужбы разведывательной информации военного характера, в частности, о военной инфраструктуре, о перемещении войск и военной техники, о текущей ситуации на южном направлении и прочее", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1" в четверг.

Также, по данным КГБ, японец отрабатывал вопросы вербовки граждан, имеющих доступ к секретной информации.

По словам Бычека, получены убедительные доказательства противоправной деятельности задержанного. Обнаружена его переписка с центром, зафиксированы неоднократные встречи с представителями зарубежной спецслужбы, работающими под дипломатическим прикрытием.

"Наканиси предъявлено обвинение по статье "агентурная деятельность". Он содержится в следственном изоляторе КГБ", - уточнил представитель КГБ.

Наканиси - юрист, был задержан КГБ перед вылетом из Белоруссии. Как сообщил телеканал, он заключил фиктивный брак с гражданкой Белоруссии, который потом расторг. Обосновался в Гомеле и устроился преподавателем японского в Гомельском государственном университет им. Ф.Скорины.

"Из Гомеля ездил в маленькие населенные пункты и региональную местность поближе к украинской границе. Снимал подробно дороги, мосты, стратегические объекты вроде вокзалов и аэропортов. (...) Снимал инфраструктуру военных объектов, а также железнодорожные пути, например, там, где лежат узкоколейные рельсы. Для инженеров в военное время это очень полезная информация", - сообщили в репортаже.

Согласно нему, за шесть лет нахождения в Белоруссии японец сделал более 9 тыс. фотографий из белорусско-украинского приграничья.

Как сообщалось накануне, в Белоруссии впервые был задержан агент японских спецслужб.