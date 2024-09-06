Япония выразила протест Белоруссии из-за телерепортажа, обвиняющего японца в шпионаже

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный Токио выразил протест Белоруссии в связи с показанной ее государственным телеканалом программой, в которой задержанный японец обвинялся в шпионаже, сообщило в пятницу японское информагентство Kyodo News.

"Протест был подан через посольство Японии в Беларуси после того, как в четверг вечером вышла в эфир специальная программа о Масатоши Наканиши. Источник сообщил, что в жалобе высказывались опасения по поводу нарушения прав этого человека", - говорится в сообщении.

"Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил на пресс-конференции, что программа "крайне прискорбна". "Мы окажем всю возможную поддержку с точки зрения защиты наших граждан", - заявил высокопоставленный представитель правительства", - добавило агентство.

В четверг государственные СМИ Белоруссии заявили, что в республике впервые пресекли деятельность японских спецслужб. Сообщалось, что задержанный в республике агент "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры".