Поиск

Япония выразила протест Белоруссии из-за телерепортажа, обвиняющего японца в шпионаже

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Официальный Токио выразил протест Белоруссии в связи с показанной ее государственным телеканалом программой, в которой задержанный японец обвинялся в шпионаже, сообщило в пятницу японское информагентство Kyodo News.

"Протест был подан через посольство Японии в Беларуси после того, как в четверг вечером вышла в эфир специальная программа о Масатоши Наканиши. Источник сообщил, что в жалобе высказывались опасения по поводу нарушения прав этого человека", - говорится в сообщении.

"Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси заявил на пресс-конференции, что программа "крайне прискорбна". "Мы окажем всю возможную поддержку с точки зрения защиты наших граждан", - заявил высокопоставленный представитель правительства", - добавило агентство.

В четверг государственные СМИ Белоруссии заявили, что в республике впервые пресекли деятельность японских спецслужб. Сообщалось, что задержанный в республике агент "имел самые обширные интересы, начиная от сбора информации о социально-политической обстановке в Беларуси, реализации китайской инициативы "Один пояс - один путь" и заканчивая происходящим на белорусско-украинской границе, съемкой военной инфраструктуры".

Япония Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Минобороны Финляндии запретило шесть сделок с недвижимостью для граждан не из ЕС

Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Индексы США в основном снизились по итогам торгов

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях

Хантер Байден признал свою вину в налоговых преступлениях
Задержание Павла Дурова во Франции

Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей

Дуров удивлен расследованием в отношении него французских властей

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США предъявили политологу Саймсу и его жене обвинения в нарушении действующих против РФ санкций

США ввели санкции против двух компаний из Индии, связанных с "Арктик СПГ 2"

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Трамп не признал вину в деле о вмешательстве в выборы в 2020 году

Восемь стран ОПЕК+ отложили на два месяца увеличение нефтедобычи

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером

Бывший глава МИД Франции Барнье назначен новым премьером
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });