Великобритания предоставит Украине легкие многоцелевые ракеты на $213 млн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания предоставит Украине комплект легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 млн фунтов стерлингов (более $213 млн), сообщает министерство обороны страны.

"Великобритания поставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) для усиления возможностей противовоздушной обороны страны в рамках обязательств нового правительства перед Украиной", - говорится в заявлении.

Согласно ему, первая партия ракет LMM будет доставлена к концу этого года.

Отмечается, что о новом пакете будет объявлено министром обороны Джоном Хили на заседании контактной группы по обороне Украины на базе ВВС США в Рамштайне.