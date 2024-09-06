Что случилось этой ночью: пятница, 6 сентября

Дуров прокомментировал задержание во Франции, Хантер Байден признал себя виновным, Роналду забил 900-й гол

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Павел Дуров впервые прокомментировал задержание во Франции. Основатель Telegram заявил, что в Париже его четыре дня допрашивала полиция, что стало для него неожиданностью. Дуров пояснил, что у Telegram есть представитель в Евросоюзе, которому страны ЕС могут направлять запросы о сотрудничестве. Кроме того, у властей Франции было много возможностей связаться с ним лично. Дуров также заявил, что из-за резкого роста числа пользователей мессенджера преступникам стало проще им злоупотреблять, и пообещал бороться с этим.

- Сын президента США Хантер Байден признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения в налоговых преступлениях. Вынесение приговора назначено на 16 декабря. По данным СМИ, эти обвинения предусматривают до 17 лет тюремного заключения.

- Минюст США предъявил обвинения политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии в нарушении американских санкций и сговоре с целью отмывания денег. В ведомстве полагают, что Саймс и его супруга в настоящее время находятся в России. В США политологу грозит до 60 лет тюрьмы.

- Пожарные ликвидировали открытое горение в технопарке в Узловском районе Тульской области. Пожар возник в помещении одного из арендаторов технопарка – компании "Полиэстер", загорелся теплоноситель. Площадь возгорания выросла с 300 кв. м до 2 тыс. кв. м. Был объявлен повышенный ранг пожара.

- Великобритания предоставит Украине комплект легких многоцелевых ракет на сумму 162 млн фунтов стерлингов (более $213 млн), сообщило Минобороны страны.

- Криштиану Роналду забил 900-й гол в карьере. Это произошло на матче сборной Португалии против Хорватии в рамках Лиги наций УЕФА. Роналду отличился на 34-й минуте.