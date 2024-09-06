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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Суматры

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Индийского океана в 186 км южнее города Бенгкулу на западном побережье острова Суматра, входящего в состав Индонезии, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:07 по Москве в пятницу подземного толчка находился примерно в 30 км восточнее небольшого острова Энгано.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Суматра Индийский океан
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