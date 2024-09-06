Нефть Brent подорожала до $72,8 за баррель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 по Москве составляет $72,82 за баррель, что на $0,13 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1 цент, до $72,69 за баррель, обновив минимум с июня 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,12 (0,17%), до $69,27 за баррель. В четверг котировки этих фьючерсов опустились на 5 центов, до $69,15 за баррель, что является минимумом с 12 декабря прошлого года.

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца.

Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Цены на нефть в четверг существовали в отрыве от реальных данных по спросу и предложению", - сказал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. По его словам, рынок тревожит пятничный отчет о рынке труда США и перспектива более резкого, чем ожидалось, замедления американской экономики.