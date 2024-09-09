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Аналитик Trafigura допустил снижение цены Brent ниже $70 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цена Brent может в относительно скором времени опуститься ниже $70 за баррель, полагает глава нефтяного отдела трейдера Trafigura Бен Лукок. Он заявил об этом на нефтяной конференции Азиатско-Тихоокеанского региона (APPEC), передает Bloomberg..

Однако он предостерег рынок от чрезмерно пессимистичных настроений.

"Это опасно, поскольку может произойти столько неожиданных событий, - заявил Лукок. - Я бы не ставил всё на снижение цен".

Цены на нефть начали падать в середине июля на опасениях по поводу мирового спроса и увеличения поставок странами ОПЕК+ и теперь демонстрируют отрицательную динамику с начала года.

Негативного прогноза придерживается и глава трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

"Сейчас в мире производится намного больше нефти, чем потребляется, и этот баланс, как ожидается, будет только ухудшаться в ближайшие годы", - отметил он на этой же конференции.

Джефф Карри из Energy Pathways озвучил несколько более оптимистичное мнение. Он признал проблемы в экономике Китая, однако указал на то, что ожидаемое снижение ставки Федрезерва может поддержать настроение инвесторов.

"Рост спроса на нефть и другие энергоносители в будущем будут обеспечивать такие регионы как Индия, Африка и части Латинской Америки", - сказал он.

Brent Gunvor Trafigura ОПЕК Китай США ФРС
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