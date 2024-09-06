Глава ФРБ Чикаго отметил, что статданные подтверждают необходимость нескольких снижений ставки

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Долгосрочный тренд в статданных по инфляции и рынку труда США подтверждает необходимость скорого понижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и еще нескольких снижений после этого, полагает глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби.

"Тренд указывает на то, что инфляция существенно замедляется, а рост безработицы ускоряется, - заявил он в интервью MarketWatch. - Вполне ясно, что нам предстоит не только вскоре понизить ставку, но делать это неоднократно в течение ближайших 12 месяцев".

В последнее время руководство Федрезерва приветствовало охлаждение рынка труда, однако Гулсби выразил опасение, что, если оно продолжится, "то может превратиться в нечто худшее".

"Я не говорю, что обязательно случится рецессия, но хочу, чтобы мы внимательно следили за занятостью", - отметил он.

Данные о безработице и занятости за август будут обнародованы в пятницу, и они в целом определят размер и темпы ожидаемых снижений ставки, сказал он, добавив, что цифрам за один отдельный месяц нельзя придавать слишком много значения.

"Я не хочу, чтобы решение принималось на основании всего лишь одной порции данных", - заявил Гулсби.

Федрезерв удерживает ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% уже больше года. Аналитики и участники рынка практически полностью уверены, что на предстоящем заседании ставка будет снижена, причем некоторые полагают, что снижение может составить сразу 50 базисных пунктов. Следующее заседание пройдет 17-18 сентября.

"Если мы сохраним жесткую денежно-кредитную политику слишком долго, нам придется столкнуться с проблемой в плане обеспечения максимальной занятости", - сказал глава ФРБ Чикаго, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в этом году.