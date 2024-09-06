Нобелевский лауреат Стиглиц призвал ФРС снизить ставку на 50 б.п. в сентябре

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) слишком сильно ужесточила денежно-кредитную политику, и теперь регулятору нужно пойти на решительные меры для ее смягчения, считает американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц.

"Я давно критиковал Федрезерв за слишком сильное и слишком быстрое ужесточение", - сказал он в интервью CNBC на полях мероприятия, проходящего на озере Комо в Италии.

По его мнению, ФРС допустила ошибку, долгое время удерживая ставку вблизи нулевого уровня после кризиса 2008 года.

"Но затем они повысили ставку до текущего уровня, тем самым подвергнув экономику риску без ощутимой пользы. Как ни странно, тем самым они могли только ухудшить ситуацию с инфляцией, потому что, если внимательно посмотреть на причины, большую роль сыграл сектор жилья", - отметил нобелевский лауреат.

"Как нам решить проблему нехватки жилья, которая повышает инфляцию? Вы думаете, что, повысив процентные ставки и усложнив задачу девелоперов по строительству новых домов вы решите проблему дефицита жилья? Нет, напротив, все только усугубится", - сказал Стиглиц.

"Так что, по моему мнению, они внесли свой вклад в проблему инфляции. Теперь их модели подсказывают им обратить внимание на слабые места в экономике, и, следовательно, снизить процентные ставки", - заключил он.

Стиглиц заявил, что, если бы он входил в руководство ФРС, он бы проголосовал за более значительное, чем обычно, уменьшение стоимости заимствований в сентябре, "потому что мне кажется, что они зашли слишком далеко, и это поможет смягчить проблему инфляции и занятости".

Ключевая ставка Федрезерва более года удерживается на уровне 5,25-5,5%. Следующее заседание регулятора состоится 17-18 сентября, и консенсус-прогнозы предусматривают понижение ставки на 25 базисных пунктов на этом заседании.

При этом участники рынка видят примерно 41%-ную вероятность, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п., по данным FedWatch Tool от CME Group. Неделю назад шансы такого сценария оценивались как 1 к 3.