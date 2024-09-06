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Гонконгская фондовая биржа отменила торги из-за тайфуна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Гонконгская фондовая биржа отменила торги в пятницу в связи с тайфуном, говорится в сообщении оператора площадки Hong Kong Exchanges & Clearing.

Отменены все торговые сессии на рынках ценных бумаг и производных инструментов, включая дополнительные торги, заявил оператор. Клиринг и расчеты осуществляться не будут.

Торги в рамках программы Stock Connect, которая связывает гонконгскую площадку с биржами Шанхая и Шэньчжэня, также приостановлены.

Гонконгская обсерватория накануне объявила "сигнал номер 8", указывающий на скорость ветра в диапазоне 63-117 км/ч. При этом тайфун "Яги" уходит из Гонконга, отметила она.

Как сообщалось ранее, с 23 сентября Гонконгская фондовая биржа не будет приостанавливать торги на время тайфунов и других чрезвычайных ситуаций.

Гонконг Гонконгская фондовая биржа
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