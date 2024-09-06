Почти полмиллиона военных будут устранять возможные последствия тайфуна во Вьетнаме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Во Вьетнаме задействуют порядка 460 тыс. военных в рамках подготовки к последствиям от тайфуна "Яги", который может обрушиться на севере страны в субботу, 7 сентября, сообщают местные СМИ. Для устранения последствий циклона развернули 457,4 тыс. военнослужащих, включая почти 100 тыс. солдат, 319 тыс. сил гражданской обороны и 39,3 тыс. резервных сил. Кроме того, задействуют более 10 тыс. единиц транспорта.

Власти страны также подготовили план по эвакуации населения в случае необходимости.

В связи с приближением тайфуна в четырех аэропортах на севере страны отменят более 300 рейсов, из которых около 240 внутренних и 70 международных.

Кроме того, в субботу частично приостановят движение поездов между Ханоем и городом Винь, а в субботу и воскресенье - между Ханоем и Хайфоном.

По прогнозам метеорологов, с субботы по понедельник тайфун принесет в столицу Вьетнама ливни с грозами. Синоптики предупреждают о риске схода оползней, возникновения наводнений в низменных районах, а также разлива рек. Ожидается, что в некоторых районах может выпасть более 40 см осадков.

6 сентября "Яги" достиг южного побережья Китая, где вызвал ливни. Отмечалось, что порывы ветра тайфуна достигают 245 км/ч. Согласно шкале Саффира-Симпсона, такие ураганы классифицируются как ураганы четвертой категории (209-251 км/ч).

Метеорологи прогнозируют, что на выходных "Яги" также обрушится на Лаос.

Ранее на этой неделе тайфун, будучи на тот момент тропическим штормом, прошелся по Филиппинам, где в результате стихийного бедствия погибли 15 человек.