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Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы

Британский регулятор усмотрел злоупотребления Google в сфере онлайн-рекламы
Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Британское Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) полагает, что американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) злоупотребляет доминирующим положением на рынке онлайн-рекламы в целях продвижения собственных сервисов в ущерб конкурентам.

В рамках проводимого расследования регулятор предварительно пришел к заключению, что Google использует неконкурентные практики в технологиях показа рекламы, что может наносить ущерб тысячам британских разработчиков и рекламодателей, говорится в сообщении CMA.

Регулятор обеспокоен тем, что Google пользуется доминирующим положением в секторе для продвижения собственных услуг, заявила временно исполняющая обязанности директора по правоприменению CMA Жюльет Энсер.

"Предварительно мы выявили, что компания использует свое положение для ограничения конкуренции, когда дело касается рекламы, которую люди видят на веб-сайтах", - заявила она.

Вице-президент Google Дэн Тейлор, отвечающий на направление онлайн-рекламы, заявил, что обвинения CMA основаны на "ошибочных интерпретациях" работы рынка рекламных технологий.

"Мы не согласны с точкой зрения CMA и ответим соответствующим образом", - сказал Тейлор.

Британский регулятор инициировал расследование в отношении Google 25 мая 2022 года.

В сообщении CMA подчеркивается, что на данном этапе не стоит делать вывод о том, что компания нарушает антимонопольное законодательство. Решение по этому делу будет вынесено регулятором позднее, после изучения дополнительной информации.

Акции Alphabet теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,6%.

Великобритания CMA Alphabet Google
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