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Британский регулятор оценит сервисы Google на предмет значимости для рынка

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Британский антимонопольный регулятор оценит сервисы Google в сфере поиска и поисковой рекламы, чтобы сделать вывод о том, следует ли присвоить компании стратегический рыночный статус Strategic Market Status (SMS), пишет The Wall Street Journal.

В соответствии с режимом конкуренции на цифровых рынках, вступившим в силу в начале 2025 года, присвоение компании такого статуса даст возможность британскому Управлению по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) делать определенные шаги, например, устанавливать требования к ее поведению или принимать меры для стимулирования конкуренции, сообщило CMA.

Регулятор намерен оценить степень влияния Google в сфере интернет-поиска и поисковой рекламы, а также то, как оно сказывается на потребителях и бизнесе, в том числе рекламодателях, новостных изданиях и конкурирующих поисковых сервисах.

Среди мер, которые может ввести CMA в отношении Google, - требование о предоставлении доступа к собираемым ею пользовательским данным другим компаниям, а также, например, предоставление издателям больше контроля за использованием их данных, в том числе в ИИ-сервисах Google, пишет WSJ.

Представитель Google сообщил, что компания готова к конструктивному сотрудничеству с CMA для обеспечения того, чтобы новые правила шли на пользу всем типам веб-сайтов.

CMA Google Великобритания
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