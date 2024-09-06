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В Южной Корее обяжут производителей электромобилей указывать поставщиков аккумуляторов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи намерено обязать производителей электромобилей раскрывать информацию о поставщиках аккумуляторов к ним, пишет Financial Times.

Власти пошли на такую меру после пожара на подземной парковке в городе Инчхон, случившегося месяц назад. Тогда из-за возгорания электрокара Mercedes-Benz пострадали 23 человека и были повреждены порядка 140 машин. Инцидент вызвал негативную реакцию общественности, некоторые жилые и офисные здания запретили им парковаться на своей территории.

Правительство страны лишит производителей электромобилей и операторов зарядочных станций, не имеющих страховки от несчастных случаев, государственных субсидий, и планирует сделать такое страхование обязательным. Кроме того, крупные местные автопроизводители, включая Hyundai и Kia, должны будут внедрить системы для снижения рисков пожара.

Акции корейских производителей аккумуляторов упали в пятницу. Цена бумаг Samsung SDI снизилась на 4,9%, LG Energy Solution - на 1,7%.

Южная Корея
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