Samsung SDI сосредоточится на выпуске аккумуляторов, продаст неосновной бизнес за $833 млн

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung SDI, аффилированная с Samsung Group, продаст бизнес по производству поляризационной пленки китайской Wuxi Hengxin Optoelectronic Materials за 1,12 трлн вон ($833 млн), говорится в сообщении продавца.

Samsung SDI хочет сосредоточится на выпуске аккумуляторов и других основных видах деятельности.

Средства от сделки планируется инвестировать в разработку материалов для аккумуляторов, полупроводников и органических светодиодов (OLED).

Ранее в 2024 году глава Samsung SDI Чхве Юн Хо заявлял, что в 2027 году компания намерена начать массовое производство полностью твердотельных аккумуляторов.

Такие аккумуляторы, в отличие от традиционных, используют не жидкий, а твердый электролит, что делает их безопаснее, долговечнее и ускоряет зарядку.

Потенциально важнейшей областью применения твердотельных аккумуляторов эксперты называют производство электромобилей, поскольку они могут увеличить запас хода. Toyota намерена вывести на рынок такие аккумуляторы в 2027 году, Nissan - в 2028 году, Honda - к концу десятилетия.

В августе Samsung SDI и американская General Motors договорились о создании совместного предприятия по выпуску аккумуляторов в Индиане. Стоимость проекта оценивается в $3,5 млрд, строительство площадки планируется завершить к 2027 году.

В 2023 году также стало известно, что южнокорейская компания вместе с европейским автомобильным концерном Stellantis инвестируют более $3,2 млрд в строительство СП по выпуску аккумуляторов в США.

Акции Samsung SDI подорожали на 9,9% за торги среды.